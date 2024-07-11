Стефанишина рассказала, сколько женщин выполняют боевые задания на фронте

"Украинцы противостоят российской агрессии как единый народ - и женщины, и мужчины. Все больше женщин служат в силах обороны, и сейчас более 10 тысяч женщин выполняют боевые задания на линии фронта", - сказала Стефанишина.

Она также подчеркнула, что роль женщин важна и в восстановлении страны, в частности, для развития экономического потенциала Украины.

"Мы также переосмыслили роль женщин в восстановлении и реконструкции Украины. Уже есть обширная программа, которая предусматривает, что женщины будут иметь больше доступа и будут активно вовлечены в процесс восстановления и реконструкции", - отметила вице-премьер.