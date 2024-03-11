Стефанішина розповіла, коли Єврокомісія представить переговорну рамку щодо вступу України

Європейська комісія до 14 березня має ухвалити рішення щодо представлення переговорної рамки про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної під час заходу "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС".

"Сьогодні сплив останній термін, коли ми могли надати якусь додаткову інформацію. Власне, 12, 13, 14 березня Європейська комісія має ухвалити рішення. В першу чергу - це затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв і прийняти рішення, чи надати переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили. Тому цей тиждень поворотний", - сказала Стефанішина.

Вона також зазначила, що має "стримано оптимістичні" прогнози щодо подальшого руху України до ЄС.

Окрім того, Стефанішина повідомила, що сьогодні парламент ухвалив останній законодавчий акт, який потрібен для завершення рекомендацій. Зокрема, нардепи ухвалили зміни до адміністративного законодавства, які впроваджують відповідальність за порушення законодавства про лобіювання.

Переговори щодо вступу України в ЄС

Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили рішення про початок переговорів з Україною щодо членства у блоці.

Фактично вступні переговори ще не розпочалися. Для цього, зокрема, необхідно, щоб Єврокомісія сформувала рамкові умови.

Як говорила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

Ще 9 лютого спікер Єврокомісії Ана Пісонеро заявляла про те, що ЄК має представити рамкові умови протягом найближчих тижнів. Минув уже місяць, але цього так і не сталося.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Європейська комісія представить рамкові умови для переговорів щодо вступу нашої країни до Євросоюзу вже цього місяця.