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Україна чекає від ЄК рамкові умови для вступних переговорів цього місяця, - Шмигаль

Київ, П'ятниця 08 березня 2024 15:27
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Україна чекає від ЄК рамкові умови для вступних переговорів цього місяця, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна очікує, що Європейська комісія представить рамкові умови для переговорів щодо вступу нашої країни до Євросоюзу вже цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Шмигаль розповів, що сьогодні, 8 березня, провів у Києві зустріч з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

За його словами, для обговорення та спільної роботи є дуже багато питань.

"Україна швидко рухається до членства в ЄС. Очікуємо на переговорну рамку з боку Єврокомісії вже цього місяця", - підкреслив прем'єр.

Він також подякував європейським лідерам за історичне рішення щодо початку вступних переговорів з Україною.

Вступні переговори

Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили рішення про початок переговорів з Україною щодо членства у блоці.

Фактично вступні переговори ще не розпочалися. Для цього, зокрема, необхідно, щоб Єврокомісія сформувала рамкові умови.

Ще 9 лютого спікер Єврокомісії Ана Пісонеро заявляла про те, що ЄК має представити рамкові умови протягом найближчих тижнів. Минув уже місяць, але цього так і не сталося.

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