Стефанишина рассказала о плане более тесного сотрудничества с НАТО

Фото: Ольга Стефанишина и Йенс Столтенберг (nato.int)

По ее словам, для этого нужно возобновить регулярные заседания комиссий Украина-НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что требуется для более тесного сотрудничества с НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала.

По ее словам, для этого нужно возобновить регулярные заседания комиссий Украина-НАТО.

"Во время моего недавнего визита в Брюссель мы согласились с руководством НАТО, что для эффективной работы и развития более широкого повестки дня Украина-НАТО, нам нужно возобновить регулярные заседания комиссий Украина-НАТО на министерском уровне", - сообщила Стефанишина.

Она также добавила, что есть шансы на конструктив с Венгрией.

"И с венгерскими коллегами имеем общее понимание того, что диалог ведется, поэтому имеем хорошие шансы на конструктив", - отметила Стефанишина.

Напомним, сейчас вступлению Украины в НАТО препятствует Венгрия, которая требует от украинского правительства решить вопрос с образованием и правами венгерского меньшинства.

Как писало РБК-Украина, последняя комиссия Украина-НАТО состоялась 8 июля в Брюсселе. Стороны тогда обсудили практические шаги для продвижения совместного партнерства.

Отметим, в начале июня Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Стефанишина заявляет, что после получения нового статуса Украина стремится к членству в НАТО.