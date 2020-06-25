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В Венгрии назвали условия разблокирования заседания НАТО-Украина

Новости » Политика     25.06.2020 - 13:08
В Венгрии назвали условия разблокирования заседания НАТО-Украина
Фото: Петер Сийярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Украина должна решить вопрос образования и венгерских нацменьшинств

Венгрия назвала условия, при которых может быть разблокировано проведение заседания НАТО-Украина. В частности, Украина должна решить вопрос с образованием и правами венгерского меньшинства.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает корреспондент РБК-Украина.

Сийярто выразил надежду, что в ближайшее время сторонам удастся решить данные вопросы.

"Заседание НАТО-Украина будет разблокировано, как только будут решены вопросы, связаны с образованием и правами венгерского меньшинства. Как только это будет обеспечено, мы сделаем все, чтобы заседание на уровне министров могли проходить", - сказал глава МИД Венгрии.

Также он отметил, что в ближайшие недели должна пройти встреча комиссии по вопросам нацменьшинств, во время которой должен быть определен план по решению проблемных вопросов.

Напомним, 12 июня Украина получила новый статус партнера НАТО, став участником программы расширенных возможностей.

При этом генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на новый статус, Венгрия продолжает препятствовать проведению министерских встреч комиссии НАТО-Украина.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины НАТОУкраинаВенгрия
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