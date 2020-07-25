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Стефанішина розповіла про план тіснішої співпраці з НАТО

Київ, Субота 25 липня 2020 14:20
Стефанішина розповіла про план тіснішої співпраці з НАТО
Фото: Ольга Стефанишина і Йенс Столтенберг (nato.int)
Автор: Максим Зайченко

За її словами, для цього потрібно відновити регулярні засідання комісій Україна-НАТО

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що потрібно для більш тісної співпраці з НАТО.

Про це повідомляє прес-служба Урядового порталу.

За її словами, для цього потрібно відновити регулярні засідання комісій Україна-НАТО.

"Під час мого недавнього візиту в Брюссель ми погодилися з керівництвом НАТО, що для ефективної роботи та розвитку більш широкого порядку денного Україна-НАТО, нам потрібно відновити регулярні засідання комісій Україна-НАТО на міністерському рівні", - повідомила Стефанішина.

Вона також додала, що є шанси на конструктив з Угорщиною.

"І з угорськими колегами маємо спільне розуміння того, що діалог ведеться, тому маємо гарні шанси на конструктив", - зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, зараз вступу України в НАТО перешкоджає Угорщина, яка вимагає від українського уряду вирішити питання з освітою і правами угорської меншини.

Як повідомляло РБК-Україна, остання комісія Україна-НАТО відбулася 8 липня в Брюсселі. Сторони тоді обговорили практичні кроки для просування спільного партнерства.

Зазначимо, на початку червня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Стефанишина заявляє, що після отримання нового статусу Україна прагне до членства в НАТО.

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