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После получения статуса партнера в НАТО Украина стремится к членству, - Стефанишина

Новости » Политика     15.06.2020 - 13:59
После получения статуса партнера в НАТО Украина стремится к членству, - Стефанишина
Фото: Ольга Стефанишин ()

Стефанишин уверена, что Украина будет членом НАТО

Украина стремится к членству в Североатлантическом альянсе после получения статуса партнера из расширенных возможностей. В Кабмине уверены, что Украина будет членом НАТО.

Об этом новый вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью "Европейской правде".

Она считает присоединение Украины к EOP (Enhanced opportunity partner, то есть к программе расширенных возможностей НАТО, - ред.) очень мощным политическим сигналом о приоритетах Альянса.

"Ни Украина, ни НАТО не рассматривают EOP как отвлечение внимания от движения в направлении ПДЧ и членства в Альянсе", - сказала Стефанишина.

Напомним, на прошлой неделе Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Такой статус имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Ранее в Кабинете министров объяснили, что дает Украине новый статус в НАТО.

Добавим, глава Министерства иностранных дела Дмитрий Кулеба считает, что Украина должна в дальнейшем двигаться к членству в ЕС и НАТО.

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Автор: Анастасия Рокитна

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