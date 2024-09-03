Стефанішина подала до Ради заяву про відставку, - Стефанчук

Перестановки у Кабміні

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, джерела РБК-Україна в парламенті повідомляли, що в Кабінеті міністрів та Офісі президента очікуються кадрові перестановки.

Зокрема, звільнити можуть очільників МЗС, Мін'юсту, Мінекології, а також віце-прем'єра з реінтеграції Ірину Верещук.

При цьому розглядається звільнення з посади заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми. Замість нього можуть призначити нинішнього керівника Мінстратпрому Олександра Камишіна.

Як повідомляв раніше Стефанчук, заяву про звільнення з посади вже написали міністр за стратегічними галузями промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець.

У свою чергу нардеп Давид Арахамія розповів, що цього тижня планується змінити 50% складу Кабміну.

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