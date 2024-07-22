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Стефанішина про перестановки в Кабміні: моє підсилення однозначно проводиться

Фото: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі не йдеться про конкретні посади в Кабінеті міністрів, на які претендує віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, але її кадрове посилення проводиться.

Про це заявила Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В уряді тривають дискусії щодо оптимізації складу Кабміну, оптимізації міністерств. Наразі не йдеться про якісь конкретні посади, на які я претендую, ні в Міністерство юстиції, ні в будь-яке інше міністерство", - сказала Стефанішина.

За її словами, останнім часом відбувається багато важливих міжнародних заходів, зокрема відкриття переговорів з Євросоюзом, саміт НАТО, і кадрові питання не обговорювали.

"Але, звісно, періодично ви бачитимете деякі рішення, які стосуються оптимізації складу уряду. І посилення моє однозначно проводиться", - зазначила віцепрем'єр.

Перестановки в Кабміні

Нагадаємо, у червні джерела РБК-Україна повідомляли, що в Кабінеті міністрів може пройти низка призначень, зокрема на посади міністрів інфраструктури та регіональної політики.

Також ми повідомляли, що так зване "перезавантаження Кабміну" передбачає, зокрема, і зміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Якщо таке рішення буде ухвалено, то главу уряду можуть змінити до початку осені.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість кадрових змін в уряді, заявив, що "проговорює з деякими міністрами ті чи інші зміни". При цьому глава держави ухилився від відповіді на те, чи очікувати найближчим часом на відставку прем'єра Дениса Шмигаля.

Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Ольга Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, залишивши за собою нинішню посаду.

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Кабінет Міністрів УкраїниОльга Стефанішина