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Стефанишина о переговорах по членству Украины в ЕС: решение может быть принято в декабре

Четверг 24 августа 2023 11:20
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Стефанишина о переговорах по членству Украины в ЕС: решение может быть принято в декабре Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ближайшая возможность принять решение о начале переговоров по вступлению Украины в Европейский союз будет в декабре на саммите ЕС в Брюсселе. Однако к тому времени нашей стране необходимо завершить выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

"Такое решение сегодня производится на уровне лидеров. Ближайшая возможность принять такое решение будет в конце года в декабре, когда все лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе", - сказала Стефанишина.

Для этого, по ее словам, Украине следует завершить выполнение семи рекомендаций, которые перед получением статуса кандидата были предоставлены Европейской комиссией.

"Опять же в октябре мы получим оценку прогресса по политическим реформам. Мы надеемся, что наша работа сейчас, и парламентская, и правительственная и лидерство президента, в авангарде этого процесса, позволят нам получить рекомендацию Еврокомиссии о возможности открытия переговоров", - добавила вице-премьер.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в прошлом году Украина приобрела статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной был поставлен ряд условий, которые необходимо выполнить для членства в блоке.

Процесс вступления в ЕС включает в себя переговоры о членстве. Официальные лица нашей страны неоднократно отмечали, что хотят начать такие переговоры уже в этом году.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

Отметим, вчера вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина выразила уверенность, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

А президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины работают над тем, чтобы наша страна уже в этом году была готова к началу переговоров по членству в Европейском союзе.

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