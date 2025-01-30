Стефанішина про конфлікт між Міноборони й АОЗ та реакцію НАТО: це впливає негативно

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони Рустем Умєров оголосив про зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.Тоді в Агенції заявили про тиск, а звільнена міністром директорка АОЗ Марина Безрукова сказала, що продовжить працювати.

Детально про це можна прочитати в матеріалі РБК-Україна - "Скандал у Міноборони. Чому Умєров змінив керівництво АОЗ та що не так із закупівлею зброї".

Що каже Стефанішина

За її словами, на зустрічах у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО партнери піднімали питання публічних скандалів між Міноборони та АОЗ. Вона зауважила, що такі конфлікти "негативно" впливають на НАТО. Однак наразі ключова вимога партнерів у тому, що Агенція має функціонувати

"Водночас, основний меседж полягає в тому, що така агресивна публічна комунікація не допомагає ні всередині країни, ні назовні, тому що, очевидно, довго ніхто не буде розбиратися", - сказала Стефанішина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська делегація на чолі із заступником глави Міноборони України Сергієм Мельником взяла участь у засіданні Комітету національних сил резерву НАТО та Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн Альянсу. На заході було заявлено, що наша країна готова ділитися бойовим досвідом з військовим блоком.