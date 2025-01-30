У Міноборони заявили, що Україна готова ділитися бойовим досвідом із НАТО

У середу, 29 січня, українська делегація на чолі із заступником глави Міноборони України Сергієм Мельником взяла участь у засіданні Комітету національних сил резерву НАТО (NCR) та Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн Альянсу (CIOR). На заході було заявлено, що наша країна готова ділитися бойовим досвідом з військовим блоком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони .

Під час зустрічі українська сторона поділилася досвідом організації оборони, комплектування та підготовки резервних сил в умовах повномасштабної війни.

"Співпраця з CIOR та NCR допомагає нам зміцнювати систему оборони України та адаптувати її до стандартів НАТО. Ми також маємо власний унікальний бойовий досвід, яким готові поділитися. І це не про теоретичні напрацювання, а про реальні кейси, перевірені війною", - наголосив Мельник.

Рютте тим часом, у своєму виступі, високо оцінив зусилля України з побудови системи національного опору.

Ключовими темами зустрічі стали поглиблення співробітництва між Україною та НАТО у сфері резервних сил, обмін досвідом у підготовці резервістів та організації оборони, а також можливості для інтеграції українських підходів у систему оборонного планування Альянсу.

Українська сторона також заявила про готовність розширювати взаємодію з іншими структурами НАТО.