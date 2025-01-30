Стефанишина о конфликте между Минобороны и АОЗ и реакции НАТО: это влияет негативно

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе министр обороны Рустем Умеров объявил о смене руководства Агентства оборонных закупок, тогда в Агентстве заявили о давлении, а уволенная министром директор АОЗ Марина Безрукова сказала, что продолжит работать.

Подробно об этом можно прочитать в материале РБК-Украина - "Скандал в Минобороны. Почему Умеров сменил руководство АОЗ и что не так с закупкой оружия".

Что говорит Стефанишина

По ее словам, на встречах в Брюсселе в штаб-квартире НАТО партнеры поднимали вопрос публичных скандалов между Минобороны и АОЗ. Она отметила, что такие конфликты "негативно" влияют на НАТО. Однако сейчас ключевое требование партнеров в том, что Агентство должно функционировать

"В то же время, основной месседж заключается в том, что такая агрессивная публичная коммуникация не помогает ни внутри страны, ни снаружи, потому что, очевидно, долго никто не будет разбираться", - сказала Стефанишина.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинская делегация во главе с заместителем главы Минобороны Украины Сергеем Мельником приняла участие в заседании Комитета национальных сил резерва НАТО и Объединенной конфедерации офицеров резерва стран Альянса. На мероприятии было заявлено, что наша страна готова делиться боевым опытом с военным блоком.