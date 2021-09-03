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Стефанишина объяснила, почему в Украине важно провести референдум по вступлению в НАТО

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Пятница 03 сентября 2021 13:38
Стефанишина объяснила, почему в Украине важно провести референдум по вступлению в НАТО Фото: вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объяснила необходимость проведения референдума относительно вступления Украины в НАТО. По ее словам, референдум будет контраргументом для западных партнеров о том, что общество и политики не разделены по этой цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Стефанишиной для издания "Слово и дело".

"Если говорить именно о срез волеизъявления народа - это очень важно, потому что в 2008 году одним из контраргументов, чтобы Украина не получила ПДЧ, было, что страна разделена: нет единства в поддержке членства Украины в НАТО. Поэтому речь идет не только о народовластии: результаты референдума будут служить контраргументом для западных партнеров о том, что ни общество, ни политики не разделены относительно этой цели", - пояснила Стефанишина.

Также, по ее словам, Украина готова к получению плана действий для членства, поскольку многие его элементы внедряются в стране.

"У нас есть годовые национальные программы, которые по форме и по содержанию соответствуют плану действий относительно членства. У нас есть статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Украина уже участвует во всех видах международных военных и невоенных учений в рамках НАТО", - добавила политик.

Напомним, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден заявил, что поддерживает стремление Украины к НАТО.

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НАТО Ольга Стефанишина
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