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Стефанішина пояснила, чому в Україні важливо провести референдум щодо вступу в НАТО

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П'ятниця 03 вересня 2021 13:38
Стефанішина пояснила, чому в Україні важливо провести референдум щодо вступу в НАТО Фото: віце-прем’єр-міністр України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина пояснила необхідність проведення референдуму щодо вступу України в НАТО. За її словами, референдум буде контраргументом для західних партнерів про те, що суспільство і політики не розділені щодо цієї мети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Стефанішиної для видання "Слово і діло".

"Якщо говорити саме про зріз волевиявлення народу - це дуже важливо, тому що в 2008 році одним з контраргументів, щоб Україна не отримала ПДЧ, було, що країна розділена: немає єдності в підтримці членства України в НАТО. Тому мова йде не тільки про народовладдя: результати референдуму будуть служити контраргументом для західних партнерів про те, що ні суспільство, ні політики не розділені щодо цієї мети", - пояснила Стефанішина.

Також, за її словами, Україна готова до отримання плану дій для членства, оскільки багато його елементів впроваджуються в країні.

"У нас є річні національні програми, які за формою і за змістом відповідають плану дій щодо членства. У нас є статус партнера з розширеними можливостями НАТО. Україна вже бере участь у всіх видах міжнародних військових і невійськових навчань в рамках НАТО", - додала політик.

Нагадаємо, на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським американський лідер Джо Байден заявив, що підтримує прагнення України до НАТО.

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НАТО Ольга Стефанішина
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