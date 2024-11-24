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Стефанчук зустрівся з конгресменами США: про що говорили

Неділя 24 листопада 2024 01:46
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Стефанчук зустрівся з конгресменами США: про що говорили Фото: зустріч Стефанчука з американською стороною (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Едуард Ткач

Руслан Стефанчук провів у Галіфаксі зустріч з делегацією Конгресу США на чолі з сенаторами Джиною Шахін та Джимом Рішем. Сторони обговорили оборонну підтримку України та санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook сторінку голови Верховної ради.

Стефанчук розповів, що під час розмови сторони зосередились на безпековій ситуації, нагальних потребах сил безпеки та оборони України, а також на рішеннях, які важливо отримати від союзників.

Він зазначив, що закликав США до подальшої оборонної підтримки України, оскільки станом на сьогоднішній день, проти нашої країни об'єднались дві ядерні держави. Зокрема, на понад 1000-ий день повномасштабної війни, Росія вдалася до використання міжконтинентальної балістичної ракети, щоденних обстрілів мирних українських міст, а також залучила солдатів з Північної Кореї.

Крім того, Стефанчук із конгресменами США обговорив посилення санкційної тиску на Росію.

"Відзначив важливість останнього пакету санкцій США проти фінансового сектору Російської Федерації. Також зазначив, що наше завдання - якомога швидше спільно з США наростити виробництво зброї. Предметно обговорили це питання", - резюмував Стефанчук.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News заявив, що якщо США ухвалять рішення скоротити військову допомогу, то в такому разі Україна, найімовірніше, програє війну. І хоч Україна має своє виробництво, але його недостатньо, щоб протистояти.

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