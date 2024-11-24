Стефанчук встретился с конгрессменами США: о чем говорили

Руслан Стефанчук провел в Галифаксе встречу с делегацией Конгресса США во главе с сенаторами Джиной Шахин и Джимом Ришем. Стороны обсудили оборонную поддержку Украины и санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook страницу главы Верховной рады.

Стефанчук рассказал, что во время разговора стороны сосредоточились на ситуации безопасности, насущных потребностях сил обороны Украины, а также на решениях, которые важно получить от союзников.

Он отметил, что призвал США к дальнейшей оборонной поддержке Украины, поскольку по состоянию на сегодняшний день против нашей страны объединились два ядерных государства. В частности, на более 1000-й день полномасштабной войны, Россия прибегла к использованию межконтинентальной баллистической ракеты, ежедневных обстрелов мирных украинских городов, а также привлекла солдат из Северной Кореи.

Кроме того, Стефанчук с конгрессменами США обсудил ужесточение санкционного давления на Россию.

"Отметил важность последнего пакета санкций США против финансового сектора Российской Федерации. Также отметил, что наша задача - как можно скорее совместно с США нарастить производство оружия. Предметно обсудили этот вопрос", - резюмировал Стефанчук.