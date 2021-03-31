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Стефанчук о законе про местный референдум: спешить с принятием не станем

Автор: Юлия Струк

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не будет спешить с принятием закона о местном референдуме. До 11 апреля законопроект находится на общественном обсуждении.

Об этом Стефанчук рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы не будем спешить с принятием этого законопроекта. После общего обсуждения мы планируем выехать непосредственно в некоторые территориальных общины местного, сельского уровня. Мы хотим попасть в июне на заседание Венецианской комиссии, чтобы получить ее заключение", - отметил замглавы ВР.

Документ также планируют обсудить с посольством Швейцарии, а также получить ряд юридических экспертиз к нему.

Напомним, 22 марта на сайте Верховной рады появился законопроект о местном референдуме. Документ опубликовали для общественного обсуждения.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил о необходимости в Украину местных референдумов и поручил Верховной раде принять соответствующий закон.

Так, в начале февраля в Раде представили концепцию закона о местном референдуме.

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Новости Украины референдумВерховная РадаРуслан Стефанчук
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