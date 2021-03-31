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Стефанчук щодо закону про місцевий референдум: поспішати з ухваленням не будемо

Автор: Юлія Струк

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент не буде поспішати з ухваленням закону про місцевий референдум. До 11 квітня законопроект знаходиться на громадському обговоренні.

Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми не будемо поспішати з ухваленням цього законопроекту. Після загального обговорення ми плануємо виїхати безпосередньо до деяких територіальних громад місцевого, сільського рівня. Ми хочемо потрапити у червні на засідання Венеційської комісії, щоб отримати її висновок", - зазначив замглави ВР.

Документ також планують обговорити з посольством Швейцарії, а також отримати низку юридичних експертиз щодо нього.

Нагадаємо, 22 березня на сайті Верховної ради з'явився законопроект про місцевий референдум. Документ опублікували для громадського обговорення.

Як писало РБК-Україна, в кінці лютого президент Володимир Зеленський заявив про необхідність в Україні місцевих референдумів і доручив Верховній раді прийняти відповідний закон.

Так, на початку лютого у Раді представили концепцію закону про місцевий референдум.

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Новини України референдумВерховна РадаРуслан Стефанчук
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