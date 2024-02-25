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Стефанчук заінтригував заявою про співпрацю з Конгресом США

Київ, Неділя 25 лютого 2024 12:49
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Стефанчук заінтригував заявою про співпрацю з Конгресом США Фото: спікер Верховної ради Руслан Стефанчук (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Питання України буде просуватися у Конгресі США. Найближчим часом буде новий приклад спікерської співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної ради України Руслана Стефанчука під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Ми не скидуємо з питань наші відносини з Конгресом США. Найближчим часом, завтра-післязавтра, ви отримаєте новий приклад спікерської співпраці на рівні того, як треба просувати питання України в Конгресі США", - сказав він.

Блокування допомоги в США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.

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