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Стефанчук о возможности введения "особого периода" в Украине: план действий есть

Автор: Анастасия Рокитна

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук оценил возможность введения "особого периода" в Украине. По его словам, план действий есть.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его брифинг.

По его словам, Рада готова к развитию событий, которые определенные законом.

"Речь идет о тех случаях, когда в Украине может быть введен "особый период". Конечно план есть", - отметил он.

Стефанчук считает, что нужно снова вернуться к дискуссиям по вопросу онлайн-голосования.

"Это уже на сегодня практика всех парламентов мира, кроме Украины. Надо сделать предохранитель, чтобы орган законодательной власти не прекращал свою работу ни в коем случае", - сообщил спикер Рады.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения военного положения в Украине.

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Российская ФедерацияУкраинаРуслан СтефанчукВерховная рада