Стефанчук о возможности введения "особого периода" в Украине: план действий есть

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук оценил возможность введения "особого периода" в Украине. По его словам, план действий есть.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его брифинг.
По его словам, Рада готова к развитию событий, которые определенные законом.
"Речь идет о тех случаях, когда в Украине может быть введен "особый период". Конечно план есть", - отметил он.
Стефанчук считает, что нужно снова вернуться к дискуссиям по вопросу онлайн-голосования.
"Это уже на сегодня практика всех парламентов мира, кроме Украины. Надо сделать предохранитель, чтобы орган законодательной власти не прекращал свою работу ни в коем случае", - сообщил спикер Рады.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения военного положения в Украине.