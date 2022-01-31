Стефанчук о возможности введения "особого периода" в Украине: план действий есть

По его словам, Рада готова к развитию событий, которые определенные законом.

"Речь идет о тех случаях, когда в Украине может быть введен "особый период". Конечно план есть", - отметил он.

Стефанчук считает, что нужно снова вернуться к дискуссиям по вопросу онлайн-голосования.

"Это уже на сегодня практика всех парламентов мира, кроме Украины. Надо сделать предохранитель, чтобы орган законодательной власти не прекращал свою работу ни в коем случае", - сообщил спикер Рады.