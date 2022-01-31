Стефанчук про можливість введення "особливого періоду" в Україні: план дій є

За його словами, Рада готова до розвитку подій, які визначені законом.

"Мова йде про ті випадки, коли в Україні може бути введено "особливий період". Звичайно план є", - зазначив він.

Стефанчук вважає, що потрібно знову повернутися до дискусій щодо питання онлайн-голосування.

"Це вже на сьогодні практика всіх парламентів світу, крім України. Треба зробити запобіжник, щоб орган законодавчої влади не припиняв свою розботу у жодному випадку", - повідомив спікер Ради.