RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стефанчук про можливість введення "особливого періоду" в Україні: план дій є

Автор: Анастасія Рокитна

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук оцінив можливість введення "особливого періоду" в Україні. За його словами, план дій є.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його брифінг.

За його словами, Рада готова до розвитку подій, які визначені законом.

"Мова йде про ті випадки, коли в Україні може бути введено "особливий період". Звичайно план є", - зазначив він.

Стефанчук вважає, що потрібно знову повернутися до дискусій щодо питання онлайн-голосування.

"Це вже на сьогодні практика всіх парламентів світу, крім України. Треба зробити запобіжник, щоб орган законодавчої влади не припиняв свою розботу у жодному випадку", - повідомив спікер Ради.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав умову для запровадження воєнного стану в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаРуслан СтефанчукРосійська ФедераціяУкраїна