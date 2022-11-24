UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стефанчук про визнання РФ країною-спонсором тероризму: Очікуємо такого рішення насамперед від США

Фото: Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що рішення Європейського парламенту щодо визнання Росії спонсором тероризму стане каталізатором для багатьох країн у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера парламенту в ефірі телемарафону.

"Звичайно, ми очікуємо такого рішення насамперед від Сполучених Штатів. Ми знаємо, що це тривала дискусія. І ми дуже сподіваємось, що такий статус - чи, можливо, інший спеціальний статус - буде наданий РФ", - сказав нардеп.

Водночас Стефанчук зазначив, що статус спонсора тероризму потягне за собою правові наслідки.

"Держава, яка носить такий статус, вважається "нерукопотисною" у всьому світі, і будь-хто, хто працює з нею, піддаватиметься найжорстокішим санкціям з боку світової спільноти", - додав глава ВРУ.

Нагадаємо, 23 листопада Європарламент проголосував за резолюцію про оголошення Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Рішення привітав президент Володимир Зеленський, заявивши, що Росія має бути ізольована на всіх рівнях і притягнута до відповідальності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРуслан СтефанчукВійна Росії проти України