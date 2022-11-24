Стефанчук о признании РФ страной-спонсором терроризма: Ожидаем такого решения, прежде всего, от США

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что решение Европейского парламента о признании России спонсором терроризма станет катализатором для многих стран мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента в эфире телемарафона.
"Конечно, мы ожидаем такого решения, прежде всего, от Соединенных Штатов. Мы знаем, что это длительная дискуссия. И мы очень надеемся, что такой статус - или, возможно, другой специальный статус - будет предоставлен РФ", - сказал нардеп.
В то же время Стефанчук отметил, что статус спонсора терроризма повлечет за собой правовые последствия.
"Государство, которое носит такой статус, считается "нерукопотисным" во всем мире, и любой, кто работает с ним, будет подвергаться жесточайшим санкциям со стороны мирового сообщества", - добавил глава ВРУ.
Напомним, 23 ноября Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.
Решение приветствовал президент Владимир Зеленский, заявив, что Россия должна быть изолирована на всех уровнях и привлечена к ответственности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.