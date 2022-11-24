RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стефанчук о признании РФ страной-спонсором терроризма: Ожидаем такого решения, прежде всего, от США

Фото: Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что решение Европейского парламента о признании России спонсором терроризма станет катализатором для многих стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента в эфире телемарафона.

"Конечно, мы ожидаем такого решения, прежде всего, от Соединенных Штатов. Мы знаем, что это длительная дискуссия. И мы очень надеемся, что такой статус - или, возможно, другой специальный статус - будет предоставлен РФ", - сказал нардеп.

В то же время Стефанчук отметил, что статус спонсора терроризма повлечет за собой правовые последствия.

"Государство, которое носит такой статус, считается "нерукопотисным" во всем мире, и любой, кто работает с ним, будет подвергаться жесточайшим санкциям со стороны мирового сообщества", - добавил глава ВРУ.

Напомним, 23 ноября Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.

Решение приветствовал президент Владимир Зеленский, заявив, что Россия должна быть изолирована на всех уровнях и привлечена к ответственности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРуслан СтефанчукВойна России против Украины