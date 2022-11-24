Стефанчук о признании РФ страной-спонсором терроризма: Ожидаем такого решения, прежде всего, от США

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что решение Европейского парламента о признании России спонсором терроризма станет катализатором для многих стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента в эфире телемарафона.

"Конечно, мы ожидаем такого решения, прежде всего, от Соединенных Штатов. Мы знаем, что это длительная дискуссия. И мы очень надеемся, что такой статус - или, возможно, другой специальный статус - будет предоставлен РФ", - сказал нардеп.

В то же время Стефанчук отметил, что статус спонсора терроризма повлечет за собой правовые последствия.

"Государство, которое носит такой статус, считается "нерукопотисным" во всем мире, и любой, кто работает с ним, будет подвергаться жесточайшим санкциям со стороны мирового сообщества", - добавил глава ВРУ.