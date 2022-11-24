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Стефанчук про визнання РФ країною-спонсором тероризму: Очікуємо такого рішення насамперед від США

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Четвер 24 листопада 2022 04:18
Стефанчук про визнання РФ країною-спонсором тероризму: Очікуємо такого рішення насамперед від США Фото: Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що рішення Європейського парламенту щодо визнання Росії спонсором тероризму стане каталізатором для багатьох країн у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера парламенту в ефірі телемарафону.

"Звичайно, ми очікуємо такого рішення насамперед від Сполучених Штатів. Ми знаємо, що це тривала дискусія. І ми дуже сподіваємось, що такий статус - чи, можливо, інший спеціальний статус - буде наданий РФ", - сказав нардеп.

Водночас Стефанчук зазначив, що статус спонсора тероризму потягне за собою правові наслідки.

"Держава, яка носить такий статус, вважається "нерукопотисною" у всьому світі, і будь-хто, хто працює з нею, піддаватиметься найжорстокішим санкціям з боку світової спільноти", - додав глава ВРУ.

Нагадаємо, 23 листопада Європарламент проголосував за резолюцію про оголошення Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Рішення привітав президент Володимир Зеленський, заявивши, що Росія має бути ізольована на всіх рівнях і притягнута до відповідальності.

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