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Стефанчук о признании РФ страной-спонсором терроризма: Ожидаем такого решения, прежде всего, от США

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Четверг 24 ноября 2022 04:18
Стефанчук о признании РФ страной-спонсором терроризма: Ожидаем такого решения, прежде всего, от США Фото: Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что решение Европейского парламента о признании России спонсором терроризма станет катализатором для многих стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента в эфире телемарафона.

"Конечно, мы ожидаем такого решения, прежде всего, от Соединенных Штатов. Мы знаем, что это длительная дискуссия. И мы очень надеемся, что такой статус - или, возможно, другой специальный статус - будет предоставлен РФ", - сказал нардеп.

В то же время Стефанчук отметил, что статус спонсора терроризма повлечет за собой правовые последствия.

"Государство, которое носит такой статус, считается "нерукопотисным" во всем мире, и любой, кто работает с ним, будет подвергаться жесточайшим санкциям со стороны мирового сообщества", - добавил глава ВРУ.

Напомним, 23 ноября Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.

Решение приветствовал президент Владимир Зеленский, заявив, что Россия должна быть изолирована на всех уровнях и привлечена к ответственности.

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