UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стефанчук об угрозе со стороны РФ: мы готовы к любому развитию событий

Автор: Анастасия Рокитна

Спикер Рады Руслан Стефанчук сделал заявление на фоне угрозы вторжения России в Украину. Рада готова к любому развитию событий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг председателя Рады.

По его словам, процедура четко прописана.

"Мы готовы к любому развитию событий, в том числе и в вопросе введения специальных состояний в Украине... Этому должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен в ВР, но я очень надеюсь, что до этого мы не дойдем. Украина никогда не была привержена решать любые вопросы военным путем", - заявил Стефанчук.

Ранее глава Минобороны заявил, что на сегодня нет оснований введения военного положения в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

Напомним, в Украине могут запретить чиновникам выезд из страны на период военного положения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военное положениеУкраина