Стефанчук об угрозе со стороны РФ: мы готовы к любому развитию событий

Спикер Рады Руслан Стефанчук сделал заявление на фоне угрозы вторжения России в Украину. Рада готова к любому развитию событий.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг председателя Рады.
По его словам, процедура четко прописана.
"Мы готовы к любому развитию событий, в том числе и в вопросе введения специальных состояний в Украине... Этому должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен в ВР, но я очень надеюсь, что до этого мы не дойдем. Украина никогда не была привержена решать любые вопросы военным путем", - заявил Стефанчук.
Ранее глава Минобороны заявил, что на сегодня нет оснований введения военного положения в Украине на фоне угрозы российского вторжения.
Напомним, в Украине могут запретить чиновникам выезд из страны на период военного положения.