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Стефанчук про загрозу з боку РФ: ми готові до будь-якого розвитку подій

Автор: Анастасія Рокитна

Спікер Ради Руслан Стефанчук зробив заяву на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Рада готова до будь-якого розвитку подій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг голови Ради.

За його словами, процедура чітко прописана.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій, в тому числі і в питанні запровадження спеціальних станів в Україні... Цьому повинен передувати указ президента, який буде розглянутий у ВР, але я дуже сподіваюся, що до цього ми не дійдемо. Україна ніколи не була прихильна вирішувати будь-які питання військовим шляхом", - заявив Стефанчук.

Раніше голова Міноборони заявив, що на сьогодні немає підстав введення воєнного стану в Україні на тлі загрози російського вторгнення.

Нагадаємо, в Україні можуть заборонити чиновникам виїзд з країни на період воєнного стану.

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