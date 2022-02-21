Стефанчук про загрозу з боку РФ: ми готові до будь-якого розвитку подій

За його словами, процедура чітко прописана.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій, в тому числі і в питанні запровадження спеціальних станів в Україні... Цьому повинен передувати указ президента, який буде розглянутий у ВР, але я дуже сподіваюся, що до цього ми не дійдемо. Україна ніколи не була прихильна вирішувати будь-які питання військовим шляхом", - заявив Стефанчук.