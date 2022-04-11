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Стефанчук - спикеру Грузии: уместно ли называть "неуместным" приглашение посетить дружественную страну?

Фото: Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады Украины (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Владимир Костырин

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на отказ грузинского коллеги Шалвы Папуашвили посетить Бучу и Ирпень и его характеристику такого приглашения как "неуместное". Украинский политик высказался о взаимной поддержке стран, которые сталкиваются с агрессией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стефанчука на его странице в Facebook.

Народный депутат отметил, что Папуашвили посчитал невозможным ехать в Украину до тех пор, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую нашему государству оказывает Грузия.

"В качестве такой мощной поддержки он привел голосование Грузии в пользу Украины на международных площадках, наподобие ООН", - говорится в публикации.

Обращаясь к коллеге, Стефанчук подчеркивает, что Украина ценит любую помощь, получаемую от других стран во время полномасштабной войны.

"Мы ежедневно просим об усилении санкций, предоставлении военной, политической и финансовой поддержки. Есть страны, которые помогают нам по всем направлениям. Есть страны, которые помогают только в единичных вопросах", - пишет председатель украинского парламента.

Стефанчук отметил, что Украина ценит "искреннюю поддержку братского грузинского народа", и добавил, что некоторые граждане Грузии сейчас вместе с ВСУ защищают нашу страну от российских оккупантов на поле боя.

"Точно так же, как многие украинцы в 2008 году стояли рядом с грузинами против той же России, которая посягнула на вашу независимость, проглотила кусок вашей территории, убивала ваших людей. И Украина тогда с первых дней вашего противостояния с Россией оказывала поддержку Грузии: и на политическом, и на информационном, и на международном и военном уровнях. Просто хочу напомнить, что благодаря украинским противовоздушным системам обороны (Бук, Оса) вы защищали свое небо", - рассказал он.

При этом Стефанчук обратил внимание, что "мы не меряемся размерами поддержки", так как она всегда должна быть искренней, в соответствии с обстоятельствами, совестью и чувством долга.

"Единственное, что рождает у меня чувство неописуемого беспокойства, так это вопрос: уместно ли называть "неуместным" приглашение приехать в дружественную страну, и посмотреть ее беду, разделить ее горе, выразить слова поддержки? Мне кажется, что друг должен сделать это без приглашения", - высказался спикер Рады.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что наша страна ждет от Грузии доказательств того, что она не помогает России избегать влияния международных санкций.

Больше о том, как Грузия отнеслась к российской агрессии, читайте в материале "Свои интересы. Как Грузия и Венгрия проявили себя во время войны в Украине".

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