Стефанчук - спикеру Грузии: уместно ли называть "неуместным" приглашение посетить дружественную страну?

Народный депутат отметил, что Папуашвили посчитал невозможным ехать в Украину до тех пор, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую нашему государству оказывает Грузия.

"В качестве такой мощной поддержки он привел голосование Грузии в пользу Украины на международных площадках, наподобие ООН", - говорится в публикации.

Обращаясь к коллеге, Стефанчук подчеркивает, что Украина ценит любую помощь, получаемую от других стран во время полномасштабной войны.

"Мы ежедневно просим об усилении санкций, предоставлении военной, политической и финансовой поддержки. Есть страны, которые помогают нам по всем направлениям. Есть страны, которые помогают только в единичных вопросах", - пишет председатель украинского парламента.

Стефанчук отметил, что Украина ценит "искреннюю поддержку братского грузинского народа", и добавил, что некоторые граждане Грузии сейчас вместе с ВСУ защищают нашу страну от российских оккупантов на поле боя.

"Точно так же, как многие украинцы в 2008 году стояли рядом с грузинами против той же России, которая посягнула на вашу независимость, проглотила кусок вашей территории, убивала ваших людей. И Украина тогда с первых дней вашего противостояния с Россией оказывала поддержку Грузии: и на политическом, и на информационном, и на международном и военном уровнях. Просто хочу напомнить, что благодаря украинским противовоздушным системам обороны (Бук, Оса) вы защищали свое небо", - рассказал он.

При этом Стефанчук обратил внимание, что "мы не меряемся размерами поддержки", так как она всегда должна быть искренней, в соответствии с обстоятельствами, совестью и чувством долга.

"Единственное, что рождает у меня чувство неописуемого беспокойства, так это вопрос: уместно ли называть "неуместным" приглашение приехать в дружественную страну, и посмотреть ее беду, разделить ее горе, выразить слова поддержки? Мне кажется, что друг должен сделать это без приглашения", - высказался спикер Рады.