Стефанчук рассказал, когда в Раде появится закон о всеукраинском референдуме

В ближайшее время в Верховную раду внесут законопроект о всеукраинском референдуме. Об этом заявил первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, этот документ широко обсуждается обществом.

"Мы провели рабочую группу по народовластию. Результатом стал самый первый законопроект о всеукраинском референдуме, который широко обсуждается обществом. В ближайшее время мы внесем его в парламентский зал", - заявил Стефанчук.

Напомним, ранее первый вице-спикер парламента заявил, что в Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, но он еще требует доработки.

Он подчеркивал, что подготовленный участниками рабочей группы законопроект "О всеукраинском референдуме" не является окончательной редакцией и еще требует существенной доработки.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Рады Дмитрий Разумков рассказал о законах из пакета о народовластии. Он отметил, что в ближайшее время парламент будет получать первые законы из пакета о народовластии.

Добавим также, Стефанчук рассчитывал, что законопроект о народовластии будет внесен в сессионный зал в ноябре 2019 года. Он отмечал, что в Раде зарегистрировано около 8 проектов, касающихся народовластия и референдума.