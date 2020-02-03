Стефанчук розповів, коли в Раді з'явиться закон про всеукраїнський референдум

Найближчим часом до Верховної ради внесуть законопроект про всеукраїнський референдум. Про це заявив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, цей документ широко обговорюється суспільством.

"Ми провели робочу групу щодо народовладдя. Результатом став найперший законопроект про всеукраїнський референдум, який широко обговорюється суспільством. Найближчим часом ми внесемо його до парламентської зали", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер парламенту заявив, що в Раді підготували законопроект про всеукраїнський референдум, але він ще потребує доопрацювання.

Він підкреслював, що підготовлений учасниками робочої групи законопроект "Про всеукраїнський референдум" не є остаточною редакцією і ще потребує суттєвого доопрацювання.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Ради Дмитро Разумков розповів про закони з пакету щодо народовладдя. Він зазначив, що найближчим часом парламент буде отримувати перші закони з пакету про народовладдя.

Додамо також, Стефанчук розраховував, що законопроект про народовладдя буде внесений до сесійної зали в листопаді 2019 року. Він відзначав, що в Раді зареєстровано близько 8 проектів, що стосуються народовладдя і референдуму.