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Стефанчук рассказал, будет ли Рада запрещать УПЦ Московского патриархата

Фото: Стефанчук против запрета УПЦ Московского патриархата во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Принятие законопроекта о запрете УПЦ Московского патриархата в Украине во время войны может расколоть общество. Спикер парламента Руслан Стефанчук убежден, что такие вопросы нужно решать после победы.

Об этом Стефанчук сказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, вопрос о запрете УПЦ МП долгое время обсуждали в пределах политических фракций и групп. "И несмотря на то, что все где-то внутри имеют свое внутреннее решение, которое во многом совпадает с тем, о чем вы говорили, мы договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни одного закона, который раскалывает украинское общество", - сказал он.

Стефанчук отметил, что любой закон, который вносится в Верховную раду и раскалывает общество, дает толчок к появлению или активизации внутренних коллаборантов в государстве. "Этого нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой. Будем разбираться со всеми после победы", - добавил спикер парламента.

Напомним, абсолютная большинство украинцев поддерживают жесткие меры к УПЦ Московского патриархата. Половина украинцев (51%) считают, что государство должно запретить деятельность УПЦ Московского патриархата на территории Украины. В то же время 21% поддерживают лишение льгот и отмену договоров аренды церковных помещений. Еще 20% выступают за невмешательство государства в дела церкви.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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