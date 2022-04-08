Абсолютное большинство украинцев поддерживают жесткие меры к УПЦ Московского патриархата

Половина украинцев (51%) считают, что государство должно запретить деятельность УПЦ Московского патриархата на территории Украины. В то же время 21% поддерживают лишение льгот и отмену договоров аренды церковных помещений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Опрос проведен 6 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Три четверти (76%) поддерживают инициативу переименования улиц и других объектов, названия которых связаны с Россией.

Кроме того, 81% поддерживают идею увеличения налогов для украинского бизнеса, который продолжает работать в России.

По данным опроса, абсолютное большинство (90%) поддерживают инициативу лишения мандатов депутатов из пророссийских партий. 86% поддерживают полный запрет их деятельности в Украине.

Еще 20% выступают за невмешательство государства в дела церкви.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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