ru ua
Пт, 08 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Абсолютное большинство украинцев поддерживают жесткие меры к УПЦ Московского патриархата

Новина українською →
Украина, Пятница 08 апреля 2022 15:46
Абсолютное большинство украинцев поддерживают жесткие меры к УПЦ Московского патриархата Фото: запрет УПЦ Московского патриархата поддерживают большинство украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Половина украинцев (51%) считают, что государство должно запретить деятельность УПЦ Московского патриархата на территории Украины. В то же время 21% поддерживают лишение льгот и отмену договоров аренды церковных помещений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Еще 20% выступают за невмешательство государства в дела церкви.

Абсолютное большинство украинцев поддерживают жесткие меры к УПЦ Московского патриархата

По данным опроса, абсолютное большинство (90%) поддерживают инициативу лишения мандатов депутатов из пророссийских партий. 86% поддерживают полный запрет их деятельности в Украине.

Кроме того, 81% поддерживают идею увеличения налогов для украинского бизнеса, который продолжает работать в России.

Три четверти (76%) поддерживают инициативу переименования улиц и других объектов, названия которых связаны с Россией.

Абсолютное большинство украинцев поддерживают жесткие меры к УПЦ Московского патриархата

Опрос проведен 6 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну