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Стефанчук розповів, чи буде Рада забороняти УПЦ Московського патріархату

Фото: Стефанчук проти заборони УПЦ Московського патріархату під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Ухвалення законопроекту про заборону УПЦ Московського патріархату в Україні під час війни може розколоти суспільство. Спікер парламенту Руслан Стефанчук переконаний, що такі питання потрібно вирішувати після перемоги.

Про це Стефанчук сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, питання про заборону УПЦ МП тривалий час обговорювали в межах політичних фракцій і груп. "І попри те, що всі десь всередині мають своє внутрішнє рішення, яке багато в чому збігається з тим, про що ви говорили, ми домовились так: під час війни ми не маємо права приймати жодного закону, який розколює українське суспільство", - сказав він.

Стефанчук зазначив, що будь-який закон, який вноситься до Верховної ради і розколює суспільство, дає поштовх до появи чи активізації внутрішніх колаборантів в державі. "Цього не можна допустити, тому що українська нація має бути єдиною. Будемо розбиратися з усіма після перемоги", - додав спікер парламенту.

Нагадаємо, абсолютна більшість українців підтримують жорсткі заходи до УПЦ Московського патріархату. Половина українців (51%) вважають, що держава повинна заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату на території України. Водночас 21% підтримують позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень. Ще 20% виступають за невтручання держави у справи церкви.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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