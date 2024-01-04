Стефанчук пояснив ідею тез від МЗС для нардепів перед поїздками за кордон
Отримання тез народними депутатами від Міністерства закордонних справ перед закордонними відрядженнями має сприяти впровадженню принципу державної політики "one voice" на міжнародній арені. Це не є обмеженням діяльності для парламентарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
У чому суть тез
За словами нардепа, питання отримання тез від МЗС, які набули чинності в розпорядженні стосовно закордонних відряджень, "викликало великий шквал обговорень".
"Хочу нагадати, що в період воєнного стану дуже важливий one voice від держави. І ті, хто критикують це, виїжджаючи у відрядження, все одно отримують такі тези, тому що така державна політика", - пояснив він.
Стефанчук зауважив, що депутати при таких поїздках за кордон "можуть говорити від себе що завгодно".
"Але з основних питань (зброя, фінанси, допомога Україні, санкційна підтримка) ми всі маємо виступати одним голосом. І саме для цього такі тези мають надаватися", - наголосив голова ВР.
Також спікер додав, що в розпорядженні "чітко передбачено", що нардеп має отримати ці тези або узгодити свої "для того, щоб мати one voice".
"Якщо депутат діє нарізно з позицією України, то чи має право такий депутат представляти парламент у міжнародних відносинах? Маю великі сумніви", - зауважив Стефанчук.
Регламентація періоду відрядження
Спікер розказав, що крім положень щодо тез від МЗС оновлене розпорядження передбачає чітку регламентацію кількості днів, які депутат зможе самостійно продовжувати у відрядженнях. Адже політики "мають поїхати, виконати свою місію і повернутися назад".
Крім того, перед виїздом за кордон парламентарії зобов'язуються надати план відрядження у конкретну країну/країни із зазначенням очікуваних результатів.
Що передувало
Нагадаємо, з 1 січня цього року набули чинності зміни до розпорядження №806 спікера Ради Стефанчука "Про деякі питання порядку оформлення народними депутатами України відряджень за кордон в умовах дії воєнного стану".
Воно передбачає, серед іншого, отримання нардепами офіційних роз'яснень МЗС перед закордонними відрядженнями щодо зовнішньополітичного курсу України або узгоджені міністерством тези офіційних заяв та коментарів з метою реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин.
Раніше РБК-України писало, що в Україні розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон нардепом від забороненої ОПЗЖ, членом комітету ВРУ з питань бюджету. Мова йде про нардепа Віталія Борта.
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