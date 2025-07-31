Стефанчук підписав закон Зеленського про НАБУ та САП

"Прийнятий перед цим закон підписав", - сказав коротко Стефанчук під час засідання Ради.

Тепер документ передадуть на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Закон набуде чинності наступного дня після його публікації в парламентській газеті "Голос України".

Зазначимо, що минулого разу, коли Радою був ухвалений скандальний законопроект №12414 про обмеження незалежності антикорупційних органів, голова ВРУ та президент України поставили свої підписи достатньо швидко, зокрема в день голосування.

Очікується, що цього разу процедура також буде швидкою. Нардепи віддали 326 голосів за те, щоб законопроєкт було невідкладно підписано.

Повернення повноважень для НАБУ та САП та який цьому передував скандал

Нагадаємо, що 22 липня Верховна Рада несподівано ухвалила скандальний закон №12414, що суттєво обмежив незалежність НАБУ та САП. Рішення викликало протести, жорстку критику антикорупційних органів і різку реакцію від західних партнерів. Зокрема, у G7 та Єврокомісії заявили про "відкат реформ" і неофіційно пригрозили припиненням фінансової допомоги Україні.

Вже 23 липня закон набрав чинності. У ньому, зокрема, йшлося про те, що генеральний прокурор отримує вплив на справи НАБУ, може втручатися у роботу САП, змінювати підслідність і навіть підписувати підозри без участі антикорупційних структур.

На тлі резонансу та триваючих протестів президент Зеленський вніс до парламенту альтернативний законопроєкт №13533 про відновлення незалежності НАБУ і САП. Документ було погоджено з правоохоронцями, урядом та самими антикорупційними органами.

Після чого Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав президентський проєкт без правок і рекомендував ухвалити його терміново.

Вже сьогодні, 31 липня Рада проголосувала за законопроєкт №13533 - 331 депутат віддав свій голос "за", не було жодного "проти" чи "утримався".

Законопроєкт офіційно повертає НАБУ і САП статус незалежних інституцій, обмежує вплив генпрокурора та встановлює запобіжники для уникнення тиску.

Люди, які сьогодні збиралися на акцію протесту неподалік Верховної Ради, привітали рішення парламентарів та зазначили, що влада - це народ.