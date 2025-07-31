Стефанчук подписал закон Зеленского о НАБУ и САП

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук уже подписал закон об усилении полномочий НАБУ и САП. Он об этом заявил лично во время заседания парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Рады.
"Принятый перед этим закон подписал", - сказал коротко Стефанчук во время заседания Рады.
Теперь документ передадут на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Закон вступит в силу на следующий день после его публикации в парламентской газете "Голос Украины".
Отметим, что в прошлый раз, когда Радой был принят скандальный законопроект №12414 об ограничении независимости антикоррупционных органов, глава ВРУ и президент Украины поставили свои подписи достаточно быстро, в частности в день голосования.
Ожидается, что на этот раз процедура также будет быстрой. Нардепы отдали 326 голосов за то, чтобы законопроект был безотлагательно подписан.
Напомним, что 22 июля Верховная Рада неожиданно приняла скандальный закон №12414, который существенно ограничил независимость НАБУ и САП. Решение вызвало протесты, жесткую критику антикоррупционных органов и резкую реакцию от западных партнеров. В частности, в G7 и Еврокомиссии заявили об "откате реформ" и неофициально пригрозили прекращением финансовой помощи Украине.
Уже 23 июля закон вступил в силу. В нем, в частности, говорилось о том, что генеральный прокурор получает влияние на дела НАБУ, может вмешиваться в работу САП, менять подследственность и даже подписывать подозрения без участия антикоррупционных структур.
На фоне резонанса и продолжающихся протестов президент Зеленский внес в парламент альтернативный законопроект №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. Документ был согласован с правоохранителями, правительством и самими антикоррупционными органами.
После чего Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности единогласно поддержал президентский проект без поправок и рекомендовал принять его срочно.
Уже сегодня, 31 июля Рада проголосовала за законопроект №13533 - 331 депутат отдал свой голос "за", не было ни одного "против" или "воздержался".
Законопроект официально возвращает НАБУ и САП статус независимых институтов, ограничивает влияние генпрокурора и устанавливает предохранители для избежания давления.
Люди, которые сегодня собирались на акцию протеста возле Верховной Рады, приветствовали решение парламентариев и отметили, что власть - это народ.
Больше о том, как народные депутаты готовились к решающему голосованию по НАБУ и САП, как развивался этот политический кризис и к каким последствиям приведет - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Также мы писали, что Рада сегодня впервые за время большой войны запустила онлайн-трансляцию заседания. Впрочем, она началась со стычки. Об этом - в материале.