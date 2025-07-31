Стефанчук подписал закон Зеленского о НАБУ и САП

"Принятый перед этим закон подписал", - сказал коротко Стефанчук во время заседания Рады.

Теперь документ передадут на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Закон вступит в силу на следующий день после его публикации в парламентской газете "Голос Украины".

Отметим, что в прошлый раз, когда Радой был принят скандальный законопроект №12414 об ограничении независимости антикоррупционных органов, глава ВРУ и президент Украины поставили свои подписи достаточно быстро, в частности в день голосования.

Ожидается, что на этот раз процедура также будет быстрой. Нардепы отдали 326 голосов за то, чтобы законопроект был безотлагательно подписан.

Возвращение полномочий для НАБУ и САП и какой этому предшествовал скандал

Напомним, что 22 июля Верховная Рада неожиданно приняла скандальный закон №12414, который существенно ограничил независимость НАБУ и САП. Решение вызвало протесты, жесткую критику антикоррупционных органов и резкую реакцию от западных партнеров. В частности, в G7 и Еврокомиссии заявили об "откате реформ" и неофициально пригрозили прекращением финансовой помощи Украине.

Уже 23 июля закон вступил в силу. В нем, в частности, говорилось о том, что генеральный прокурор получает влияние на дела НАБУ, может вмешиваться в работу САП, менять подследственность и даже подписывать подозрения без участия антикоррупционных структур.

На фоне резонанса и продолжающихся протестов президент Зеленский внес в парламент альтернативный законопроект №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. Документ был согласован с правоохранителями, правительством и самими антикоррупционными органами.

После чего Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности единогласно поддержал президентский проект без поправок и рекомендовал принять его срочно.

Уже сегодня, 31 июля Рада проголосовала за законопроект №13533 - 331 депутат отдал свой голос "за", не было ни одного "против" или "воздержался".

Законопроект официально возвращает НАБУ и САП статус независимых институтов, ограничивает влияние генпрокурора и устанавливает предохранители для избежания давления.

Люди, которые сегодня собирались на акцию протеста возле Верховной Рады, приветствовали решение парламентариев и отметили, что власть - это народ.