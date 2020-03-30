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Стефанчук открыл третье внеочередное заседание Рады в понедельник

Новости » Политика     30.03.2020 - 16:39
Стефанчук открыл третье внеочередное заседание Рады в понедельник
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На заседание планировал прибыть глава государства Владимир Зеленский

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук открыл третье внеочередное заседание Верховной рады в понедельник, 30 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

Позже глава парламента Дмитрий Разумков объявил, что в заседании участвует и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее стала известна повестка дня третьего внеочередного заседания Верховной рады Украины. В повестке дня значилось назначение Сергея Марченко министром финансов Украины и Максима Степанова - министром здравоохранения. Рада уже одобрила их назначение. Они принесли присягу с трибуны парламента.

Кроме того, нардепы рассмотрят законопроект об отдельных вопросах функционирования банковской системы, необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом, а также законопроект о рынке сельскохозяйственных земель во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, на предыдущем внеочередном заседании Рада уже провалила назначение Сергея Марченко и Максима Степанова новыми министрами, однако Кабинет министров перерегистрировал представления на них перед третьим внеочередным заседанием.

Появилась повестка дня третьего внеочередного заседания Рады Зеленский планирует принять участие в третьем внеочередном заседании парламента
Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседание
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