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Стефанчук відкрив третє позачергове засідання Ради в понеділок

Новини » Політика     30.03.2020 - 16:39
Стефанчук відкрив третє позачергове засідання Ради в понеділок
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На засідання планував прибути глава держави Володимир Зеленський

Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук відкрив третє позачергове засідання Верховної ради в понеділок, 30 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

Пізніше глава парламенту Дмитро Разумков оголосив, що в засіданні бере участь і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше став відомий порядок денний третього позачергового засідання Верховної ради України. У порядку денному значилося призначення Сергія Марченка міністром фінансів України та Максима Степанова - міністром охорони здоров'я. Рада вже схвалила їх призначення. Вони склали присягу з трибуни парламенту.

Крім того, нардепи розглянуть законопроект про окремі питання функціонування банківської системи, необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також законопроект про ринок сільськогосподарських земель в другому читанні.

Як писало РБК-Україна, на попередньому позачерговому засіданні Рада вже провалила призначення Сергія Марченка та Максима Степанова новими міністрами, однак Кабінет міністрів перереєстрував уявлення на них перед третім позачерговим засіданням.

З'явився порядок денний третього позачергового засідання Ради Зеленський планує взяти участь у третьому позачерговому засіданні парламенту
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