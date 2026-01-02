Стефанчук: новорічне звернення спікера парламенту Чехії - приклад маніпуляцій і цинізму

Новорічне звернення спікера чеського парламенту Томіо Окамури - "приклад неосвіченості, маніпуляцій і цинізму". Своїми словами щодо України він насамперед шкодить Чехії та її громадянам.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook.
"Новорічне звернення Томіо Окамури є яскравим прикладом неосвіченості, маніпуляцій і цинізму. Вчергове ображаючи Україну й українців, він насправді завдає шкоди й ганьби насамперед Чехії та чехам, які залишаються на боці гідності й справедливості, на боці України", - зазначив він.
Стефанчук зауважив, що не прагне оцінювати висловлювання Окамури, оскільки знає, що вони є "його особистою позицією, а не позицією чеського парламенту і, тим паче, чеського народу".
"Переконаний, найжорсткішу оцінку словам Окамури дадуть, власне, самі чехи - і, звісно, історія, в якій його ім’я навряд чи збережеться. А ще ми обов’язково дізнаємося, чи був він корисним ідіотом, чи агентом ФСБ", - йдеться у заяві спікера Ради.
Окамура у новорічному зверненні заявив, що держкошти Чехії не мають спрямовуватися на закупівлю зброї та підтримку воєнних дій закордоном. Він також розкритикував Захід за підтримку Києва, оскільки, на його думку, партнери України заробляють на виробництві та продажу зброї в борг.
Крім того, спікер парламенту Чехії назвав президента України Володимира Зеленського та його оточення "хунтою", поставивши під сумнів їхню легітимність.
Скандальний політик також висловив переконання, що Чехія "має зійти з брюссельського поїзда", який "рухається у бік Третьої світової війни", попри застереження США.
Український посол в Чехії Василь Зварич заначив у відповідь на заяви Окамури, що слова спікера чеського парламенту щодо України - його особиста позиція, сформована, вочевидь, російською пропагандою.
Нагадаємо, 5 листопада бізнесмен та політик японського походження Томіо Окамура очолив нижню Палату парламенту Чехії.
Зазначимо, у листопаді Томіо Окамура у перший же день своєї роботи на посаді спікера Палати депутатів зняв український прапор з чеського парламенту. Згодом розлючені чеські депутати повісили три нових.