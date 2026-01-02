Стефанчук: новорічне звернення спікера парламенту Чехії - приклад маніпуляцій і цинізму

"Новорічне звернення Томіо Окамури є яскравим прикладом неосвіченості, маніпуляцій і цинізму. Вчергове ображаючи Україну й українців, він насправді завдає шкоди й ганьби насамперед Чехії та чехам, які залишаються на боці гідності й справедливості, на боці України", - зазначив він.

Стефанчук зауважив, що не прагне оцінювати висловлювання Окамури, оскільки знає, що вони є "його особистою позицією, а не позицією чеського парламенту і, тим паче, чеського народу".

"Переконаний, найжорсткішу оцінку словам Окамури дадуть, власне, самі чехи - і, звісно, історія, в якій його ім’я навряд чи збережеться. А ще ми обов’язково дізнаємося, чи був він корисним ідіотом, чи агентом ФСБ", - йдеться у заяві спікера Ради.