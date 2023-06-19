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Стефанчук назвав строки та умови виборів до Ради

Фото: голова Верховної ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Парламентські вибори в Україні потрібно проводити лише після закінчення війни. Зараз організувати голосування неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови Верховної ради Руслана Стефанчука виданню "Українська правда".

Як зазначив Стефанчук, законодавство України передбачає, що під час воєнного стану проведення будь-яких виборів неможливе.

"І це логічно. Бо ми не знаємо, як організувати голосування для майже 7 мільйонів, які знаходяться за межами України. Ми не знаємо, як організувати голосування для тих регіонів, які тимчасово окуповані. Ми не знаємо, як забезпечити належне представництво, явку інших громадян під час дії воєнного стану і чи не будуть виборчі об'єкти атакуватися", - додав він.

За його словами, якраз якби вибори під час війни були можливі, це могло б призвести до розриву держави, на який очікує наш ворог. "І тому мені здається, що найбільш правильне і мудре рішення - провести вибори одразу після завершення воєнного стану", - сказав спікер Ради.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2024 року та передбачає зупинку деяких конституційних прав українців.

За даними опитування Центру Разумкова, на початку червня більшість українців не довіряють партіям та Верховній раді. Крім того, спікеру Ради Руслана Стефанчуку не довіряють 34% опитаних, довіряють - 27%.

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