ua ru
Чт, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кому з політиків та громадських діячів найбільше довіряють українці: свіже опитування

Новость на русском →
Україна, Четвер 15 червня 2023 12:50
Кому з політиків та громадських діячів найбільше довіряють українці: свіже опитування Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці травня 2023 року серед політиків, посадовців та громадських діячів, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до президента Володимира Зеленського (83,5%), голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма (63%), телеведучого Сергія Притули (56%), радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка (51%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру до мера Києва Віталія Кличка (відповідно 48% і 35%), секретаря РНБО Олексія Данілова (відповідно 46% і 23%), міністра оборони Олексія Резнікова (відповідно 43% і 32%), активіста Сергія Стерненка (відповідно 28% і 22%), голови СБУ Василя Малюка (відповідно 26% і 15%), голови МВС Ігоря Клименка (відповідно 22% і 16%).

На статистично значущому рівні не відрізняються частки тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку (відповідно 37,5% і 40%).

Більшість опитаних не довіряють екс-прем'єру Юлії Тимошенко (80%), голові ОПЗЖ Юрію Бойку (77%), п'ятому президенту Петру Порошенку (73%), Олексію Арестовичу (65%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру до лідера фракції "Слуги народу" Давиду Арахамії (не довіряють йому 46%, довіряють 18%), прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (відповідно 39% і 36%), спікера Ради Руслана Стефанчука (відповідно 34% і 27%).

Кому з політиків та громадських діячів найбільше довіряють українці: свіже опитування

Опитування Центру Разумкова проведене з 23 по 31 травня 2023 року серед 2020 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (59%) назвали президента Володимира Зеленського політиком 2022 року. На другому місці з великим відривом Валерій Залужний (10%).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом