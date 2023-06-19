RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стефанчук назвал сроки и условия выборов в Раду

Фото: председатель Верховной рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Парламентские выборы в Украине следует проводить только после окончания войны. Сейчас организовать голосование невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью председателя Верховной рады Руслана Стефанчука изданию "Украинская правда".

Как отметил Стефанчук, законодательство Украины предусматривает, что во время военного положения проведение любых выборов невозможно.

"И это логично. Потому что мы не знаем, как организовать голосование для почти 7 миллионов, которые находятся за пределами Украины. Мы не знаем, как организовать голосование для тех временно оккупированных регионов. Мы не знаем, как обеспечить должное представительство, явку других граждан во время действия военного положения и не будут ли избирательные объекты атаковаться", - добавил он.

По его словам, как раз если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства, которого ожидает наш враг. "И потому мне кажется, что наиболее правильное и мудрое решение - провести выборы сразу после завершения военного положения", - сказал спикер Рады.

Напомним, военное положение в Украине действует с 24 февраля 2024 г. и предусматривает остановку некоторых конституционных прав украинцев.

По данным опроса Центра Разумкова, в начале июня большинство украинцев не доверяют партиям и Верховной раде. Кроме того, спикеру Совета Руслану Стефанчуку не доверяют 34% опрошенных , доверяют – 27%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада