Стефанчук назвал дату голосования за бюджет-2022 в Раде

Законопроект о государственном бюджете на 2022 года будет проголосован 20 октября. На следующей неделе будет только первое чтение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Рады Руслана Стефанчука журналистам.
"У нас 18 числа заседание комитета, 20-го мы будем голосовать бюджет в зале в первом чтении", - отметил он.
Он также уточнил, что в проекте госбюджета-2022 предусмотрены средства для повышения минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 000 гривен и 13 500 гривен - для средних медицинских работников.
Напомним, бывший спикер Дмитрий Разумков говорил, что бюджет-2022 будет принят в первом чтении до 20 октября 2021 года.
РБК-Украина подробно расписало основные показатели главного финансового документа на следующий год.