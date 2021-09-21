Кабмин представил проект бюджета-2022 в Раде: основные показатели

Кабинет министров на заседании 21 сентября представил в Верховной раде проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Документ презентовал министр финансов Сергей Марченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Как отметил во время выступления Марченко, дефицит госбюджета снизится с 5,5% до 3,5% от ВВП - до 188 млрд гривен. "Это означает, что в следующем году государство планирует уменьшить объем государственных заимствований на 60 млрд гривен для финансирования государственного бюджета", - сказал он.

По его словам, политика правительства будет и в дальнейшем направлена на снижение государственного долга. Всего планируется привлечь 546 млрд гривен Расходы сократятся на 48 млрд гривен до 574 млрд гривен.

"Впервые за четыре года мы будем иметь первичный профицит госбюджета. Это означает, что наши доходы будут полностью покрывать наши расходы за минусом обслуживания долга", - сказал он.

Марченко подтвердил, что в случае одобрения Радой законопроекта №5600 бюджет может дополнительно получить около 30 млрд гривен. "В процессе рассмотрения в парламенте законопроект несколько изменился. Наши предварительные оценки изменились, поэтому по нашим расчетам сумма ориентировочно дополнительных доходов может составить от 25 до 35 млрд гривен. В среднем это 30 млрд гривен, в зависимости от того, какая редакция будет окончательно поддержана парламентом", - сказал он.

В бюджет на 2022 год заложен средний курс гривны к доллару - 28,6-28,7 грн/доллар.

Основные показатели:

ВВП - рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%,

- рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, доходы госбюджета-2022 составят 1277,7 млрд гривен, что на 161,7 млрд гривен больше, чем в 2021 году;

госбюджета-2022 составят 1277,7 млрд гривен, что на 161,7 млрд гривен больше, чем в 2021 году; расходы вырастут на 103,1 млрд гривен до 1465,7 млрд гривен;

вырастут на 103,1 млрд гривен до 1465,7 млрд гривен; дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд гривен.

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