Стефанчук назвав дату голосування за бюджет-2022 у Раді

Законопроект про державний бюджет на 2022 року буде проголосований 20 жовтня. Наступного тижня буде тільки перше читання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Ради Руслана Стефанчука журналістам.

"У нас 18 числа засідання Комітету, 20-го ми будемо голосувати бюджет в залі в першому читанні", - зазначив він.

Він також уточнив, що в проекті держбюджету-2022 передбачені кошти для підвищення мінімальної заробітної плати для лікарів на рівні 20 000 гривень і 13 500 гривень - для середніх медичних працівників.