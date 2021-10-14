Стефанчук назвав дату голосування за бюджет-2022 у Раді

Законопроект про державний бюджет на 2022 року буде проголосований 20 жовтня. Наступного тижня буде тільки перше читання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Ради Руслана Стефанчука журналістам.
"У нас 18 числа засідання Комітету, 20-го ми будемо голосувати бюджет в залі в першому читанні", - зазначив він.
Він також уточнив, що в проекті держбюджету-2022 передбачені кошти для підвищення мінімальної заробітної плати для лікарів на рівні 20 000 гривень і 13 500 гривень - для середніх медичних працівників.
Нагадаємо, колишній спікер Дмитро Разумков говорив, що бюджет-2022 буде прийнятий у першому читанні до 20 жовтня 2021 року.
РБК-Україна детально розписало основні показники головного фінансового документа на наступний рік.