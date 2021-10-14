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Стефанчук назвал дату голосования за бюджет-2022 в Раде

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Киев, Четверг 14 октября 2021 14:02
Стефанчук назвал дату голосования за бюджет-2022 в Раде Фото: спикер Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Законопроект о государственном бюджете на 2022 года будет проголосован 20 октября. На следующей неделе будет только первое чтение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Рады Руслана Стефанчука журналистам.

"У нас 18 числа заседание комитета, 20-го мы будем голосовать бюджет в зале в первом чтении", - отметил он.

Он также уточнил, что в проекте госбюджета-2022 предусмотрены средства для повышения минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 000 гривен и 13 500 гривен - для средних медицинских работников.

Напомним, бывший спикер Дмитрий Разумков говорил, что бюджет-2022 будет принят в первом чтении до 20 октября 2021 года.

РБК-Украина подробно расписало основные показатели главного финансового документа на следующий год.

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Руслан Стефанчук Госбюджет
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