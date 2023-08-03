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Стефанчук анонсував зміни до законодавства для виборів після війни

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Україна, Четвер 03 серпня 2023 08:32
Стефанчук анонсував зміни до законодавства для виборів після війни Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Парламентські вибори в Україні відбудуться лише після закінчення війни. Але для їх проведення потрібні зміни до законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Верховної ради Руслана Стефанчука виданню Liga.

"Багато міжнародних колег під час спілкування запитують: "Чи думаєте ви про наступні вибори?" Я їм завжди кажу: "Ми думаємо про нашу перемогу, а вибори мають бути після нашої перемоги". І тут вже дійсно потрібні будуть зміни в законодавство". - сказав він.

За словами Стефанчука, парламент як мінімум повинен пояснити, які це будуть вибори: "Бо Конституція передбачає тільки два види виборів: чергові та позачергові. Післячергових не існує. І ще є ціла низка інших законодавчих неузгодженостей. Треба зрозуміти, як нам виходити з цієї юридичної плутанини".

Спікер упевнений, що проводити будь-які вибори у період воєнного стану неможливо. "Без забезпечення участі у виборах військовослужбовців, людей, які виїхали за кордон і знайшли тимчасовий прихисток в інших країнах, без гарантування безпеки виборчого процесу, без інших більш дрібних питань - це неможливо", - додав він.

Вибори під час війни

Раніше голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проведення виборів під час війни. Така заборона міститься у законі України "Про правовий режим воєнного стану.

Найближчі вибори, які мають відбутися в Україні, - парламентські. Їхнє проведення заплановане на 29 жовтня 2023 року, але в умовах війни така можливість заборонена законом.

Також уже 2024 року в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.

Зазначимо, Верховна рада входить до першої п'ятірки інститутів, яким найбільше не довіряють українці (56%).

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