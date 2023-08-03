Стефанчук анонсировал изменения в законодательство для выборов после войны

Парламентские выборы в Украине пройдут только после окончания войны. Но для их проведения нужны изменения в законодательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Верховой рады Руслана Стефанчука изданию Liga .

"Многие международные коллеги во время общения спрашивают: "Думаете ли вы о следующих выборах?" Я им всегда говорю: "Мы думаем о нашей победе, а выборы должны быть после нашей победы". И здесь уже действительно нужны будут изменения в законодательство", - сказал он.

По словам Стефанчука, парламент как минимум должен объяснить, какие это будут выборы: "Ведь Конституция предусматривает только два вида выборов: очередные и внеочередные. Послеочередных не существует. И еще есть целый ряд других законодательных несогласований. Надо понять, как нам выйти из этой юридической путаницы".

Спикер уверен, что проводить любые выборы в период военного положения невозможно. "Без обеспечения участия в выборах военнослужащих, людей, выехавших за границу и получивших временное убежище в других странах, без обеспечения безопасности избирательного процесса, без других более мелких вопросов, - это невозможно", - добавил он.

Выборы во время войны

Ранее глава Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время войны. Такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения.

Ближайшие выборы, которые должны пройти в Украине, - парламентские. Их проведение запланировано на 29 октября 2023 года, но в условиях войны такая возможность запрещена законом.

Также уже в 2024 году в Украине должны состояться президентские выборы. Они запланированы на конец марта.

Отметим, Верховная рада входит в первую пятерку институтов, которым больше всего не доверяют украинцы (56%).