Стефанчук анонсував представництво ВР у Європарламенті та згадав Польщу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що український парламент найближчим часом відкриє своє представництво у Європейському парламенті. За його словами, це буде зроблено за аналогією з представництвом Європарламенту в Україні.

Стефанчук подякував депутатам Європейського парламенту за підтримку України та зазначив, що багато важливих для Києва рішень починалися саме з ініціатив у Європарламенті - голосувань за резолюції та відповідних поправок.

Окремо він відзначив співпрацю з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, за участі якої, за його словами, готуються важливі рішення на підтримку України.

Україна посилюватиме парламентську дипломатію

Стефанчук також наголосив на важливості розвитку співпраці з нордичними та балтійськими державами, які залишаються одними з найбільш послідовних партнерів України.

За його словами, найближчим часом плануються візити до Рейк'явіка та Гельсінкі для поглиблення взаємодії з країнами Північної Європи та Балтії.

Ще одним важливим напрямом він назвав парламентський вимір G7.

Голова Верховної Ради повідомив, що Україна вп'яте братиме участь у Саміті спікерів парламентів G7, який цього року відбудеться 10–12 вересня у Парижі.

"Ми й надалі мобілізуватимемо парламентські сили найпотужніших держав світу для посилення підтримки України", - заявив Стефанчук.

Рада працюватиме над переговорами про вступ до ЄС

Окремим пріоритетом голова парламенту назвав просування переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу та відкриття нових переговорних кластерів.

За його словами, важливо посилити взаємодію з парламентами держав-членів ЄС, адже саме вони у майбутньому мають ратифікувати рішення про вступ України до Євросоюзу.

Стефанчук закликав дипломатів працювати над усуненням перешкод на шляху євроінтеграції та розвитком контактів із країнами, від яких залежить подальший рух України до членства в ЄС.

Зокрема, він заявив про необхідність проведення перших за багато років офіційних візитів голови Верховної Ради до Угорщини, Румунії та Словаччини.

Окремий напрям - відносини з Польщею

Стефанчук акцентував увагу на захист українців у Польщі (інфографіка РБК-Україна)

Голова Верховної Ради також зупинився на співпраці з Польщею.

За його словами, український парламент підтримує постійний діалог із польським Сеймом і Сенатом та має відігравати стабілізуючу роль у подоланні тимчасових труднощів у двосторонніх відносинах.

Стефанчук наголосив на необхідності захисту прав українських громадян, які перебувають у Польщі.

"Ніхто не має права знущатися з українських громадян, і це наше з вами завдання", - заявив він.